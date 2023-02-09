Alınan bilgiye göre, uzman çavuş ve ailesi Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremde Gaziantep'teki Gaziantep Bulvarı Gazino Blok numara 75 adresindeki evinde göçük altında kaldı. Uzman çavuş ve ailesinin cenazeleri enkazdan altından bugün çıkarıldı.

Çorum'un merkeze bağlı Tarhankozlusu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Uzman çavuş Abdülkadir Bıyık ve ailesinin cenazesi Ankara'da toprağa verilecek.