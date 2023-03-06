İzmir'in Foça ilçesinde komşusuyla kavga ettiği esnada pompalı tüfekle vurulan Çorumlu uzman çavuş hayatını kaybetti. Olayla ilgili komşu gözaltına alındı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yenibağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Çorumlu Uzman Çavuş Serkan Özten (32) ve 19 Mart tarihinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı komşusu C.A.Y. (30) arasında yeniden tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Apartman içerisinde alevlenen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında C.A.Y. evinde bulunan pompalı tüfekle Serkan Özten'e ateş etti. Özten, vücuduna isabet eden saçmalar sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken, olaya şahit olan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serkan Özten'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli C.A.Y. ve kardeşi S.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÇORUM’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve 11 aylık kızı olan Uzman Çavuş Serkan Özten'in cenazesi, bugün öğle namazının ardından Akşemseddin Cami’nde kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.(Tugay GÖKTÜRK)

