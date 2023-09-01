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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi’nin talimatları ile ülke genelinde başlatılan kongre süreci aralıksız devam ediyor.

MHP Genel Merkezi’nin talimatı ile Çorum merkez ve ilçelerinde de başlanan kongreler devam ederken, MHP’nin İzmir Çeşme İlçe Başkanlığı görevine de Çorumlu hemşehrimiz Galip Uluçam’ın seçildiği öğrenildi.

Çorum’un Oğuzlar İlçesi nüfusuna kayıtlı olan Galip Uluçam’ın Milliyetçi Hareket Partisi Çeşme İlçe Teşkilatı’nın 14. Olağan Kongresi’nde yönetimi ile birlikte göreve seçildiği açıklandı.

Kongreye MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İl yönetimi ve ilçe başkanları da katıldı.