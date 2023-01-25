Edinilen bilgilere göre, J. Astsb. Kıd. Çvş. Yasin Korkmaz, önceki gün görevi başında kalp krizi geçirdi. Korkmaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz (30) için ilk tören Tokat’ta yapıldı. Korkmaz’ın Türk bayrağına sarılı naaşı hastaneden alınarak görev yaptığı Tokat İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı ve askeri personelin katıldığı törenin ardından Korkmaz’ın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

Şehit Yasin Korkmaz’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sultanbeyli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(Haber Merkezi)

