Edinilen bilgilere göre, Çorum'un Boğazkale ilçesi nüfusuna kayıtlı olup Kocaeli'nde ikamet eden Duran Kunduz'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis, kapıyı açtığında Duran Kunduz'u yerde hareketsiz olarak yatarken buldu. Kunduz'a müdahale eden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldığı öğrenildi.

Kocaeli Barbaros Mahallesi sakinlerinden, Kunduz Gıda Sahibi Selahattin ve Sebahattin Kunduz’un kardeşi olan Duran Kunduz’un cenazesi önceki gün ikindi namazına müteakip Hayırsevenler Camii’nden kaldırılarak Kocaeli’nde İlimtepe Mezarlığı’nda sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

