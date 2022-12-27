Eski cezaevi şoförü olan Abdurrahman Has, Antalya’da vefat etti. Gülfiye Nacak ve Günnaz Gürbüz’ün kardeşi, sanayi esnafından Atilla Has’ın ağabeyi olan Abdurrahman Has, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Abdurrahman Has’ın cenazesi Antalya'da saat 14.00'de Konyaaltı Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Çakırlar Boğaçayı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

