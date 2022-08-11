Yozgat Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 12.si düzenlenen yağlı güreş müsabakalarına Çorumlu pehlivanlar damga vurdu. Sorgun Merkez Tabiat Parkı’nda gerçekleşen müsabakalara ülke genelinden çok sayıda güreşçi katıldı. Başaltı kategorisinde mücadele eden Çorumlu pehlivan Ömer Faruk Kalender birinci olmayı başarırken, oğlu Enes Yasin Kalender ise minik 1 kategorisinde üçüncülüğü elde etti. Diğer Çorumlu pehlivanlardan Yiğit Berat Aktaş minik 1 kategorisinde birinci, Ömer Faruk Özdemir teşfik 2 kategorisinde birinci, Ali Yağlı teşfik 2 kategorisinde ikinci ve Yusuf Karakaş tozkoparan kategorisinde ikinci olarak önemli bir başarıya imza attılar.

