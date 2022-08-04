Çanakkale’e düzenlenen 2.Bayramiç Mehmet Akif Ersoy yağlı güreşlerinde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü pehlivanlarından Murat Kalender birincilik, Batuhan Şahin Laik ise ikincilik kürsüsüne çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonu ile Çanakkale Bayramiç Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 2.Bayramiç Mehmet Akif Ersoy yağlı güreşleri 3 Ağustos tarihinde yapıldı. Bayramiç Taşıyıcılar Kooperatifi önünde gerçekleşen güreşlere ülke genelinden çok sayıda güreşçi katıldı. Yağlı Güreşlerin önde gelen isimleri, 2022 yılı Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in yanı sıra geçen yılın Bayramiç Başpehlivanı İsmail Koç ile Ali Gürbüz, , Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek, Fatih Atlı, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Osman Aynur, gibi başpehlivanların ter döktüğü er meydanında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Murat Kalender küçük orta boy kategorisinde birinci, Batuhan Şahin Laik ise deste büyük boy kategorisinde ikinci olmayı başardı.

(Rıfat KARA)