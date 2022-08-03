Çorumlu sınıf öğretmeni Mert Hüdai Kayadibi, “Son Silahşör 'ün Tiradı” adlı şiir kitabını yayımlatarak eserini okuyucular ile buluşturdu.

Ankara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği mezunu Çorum doğumlu Mert Hüdai Kayadibi, öğrencilik dönemlerinde ve meslek hayatında kendi düşsel dünyasına yaptığı yolculuğu satırlara döktüğü şiir kitabı Son Silahşörün Tiradı adlı şiir kitabı ile ilk eserini ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl atanarak Kilis'te göreve başlayan genç öğretmen şiir kitabının ardından öykü kitabını da yayımlatacağını açıkladı.

Edebiyat dünyasına yeni bir heyecan katmak için yola çıkan Mert Hüdai Kayadibi eserinde “Belki de şiir her seferinde sıfırdan başlanan bir olaydır” diyerek, her okuyuşta farklı duygular yansıtacak bir eserle edebiyat dünyasına giriyor. (Haber Merkezi)