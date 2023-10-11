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Programın ilk günü ev sahibi okulun öğretmen ve öğrencileri, misafirleri okulda karşıladı, haftalık program hakkında bilgi verdi ayrıca Romanya tanıtıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdildi: “Öğrenciler kendi ülkelerinde “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” ile ilgili sunum hazırladılar ve diğer ülke öğrencilerini bu konuda bilgilendirdiler.

Öğretmenler Projemiz konusundaki farkındalığın nasıl artırılabileceği, neler yapışabileceği, proje faaliyetleri ile ilgili görüş akıl verişinde bulundular.



Romanya’nın “Raul Mare- Retezat” Hidroelektrik Santrali ziyaret edildi. Santralin çalışma koşulları, ülkeye ne kadar katkı sağladığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Beiuş şehrine gidilerek buradaki jeotermal enerji hakkında sunum yapıldı. Jeotermal enerjinin önemi, bu enerjiden nasıl yararlanıldığıi ülke ekonomisine katkıları hakkında bilgi verildi.

JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Oradea Üniversitesi ziyaret edilerek Üniversitenin Mühendislik Fakültesi tarafından bölgedeki jeotermal enerji kaynakları ve kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler öğretmenler için Yeşil Enerji konusunda farkındalığı artırmak için etkinlikler yapıldı. Bölgedeki Corvin’s Kalesi, Oadea, Sibui gibi şehirlere de kültürel geziler düzenlendi. Bu Erasmus+ projesi, farklı ülkelerden öğrenci ve öğretmenlerin bir araya gelerek sürdürülebilir uygulamaları öğrenmeleri için mükemmel bir fırsat sağladı.”