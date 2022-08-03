37.Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında ilimize gelen ünlü ressamlar, Çorumlu Obası’nda gençlerle bir araya geldi. Ressamlar, üniversiteli gençlere tavsiyelerde bulunarak tecrübelerini aktardı.

“Sanat Buluşması” etkinliğinde ressamların, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile gerçekleştirdiği söyleşiye Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Ünlü ressamları Çorum’da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Başkan Aşgın, gençliğe ve sanata yönelik birçok çalışmayla imza attıklarını dile getirdi. Geçtiğimiz ekim ayında açılışı yapılan Çorumlu Obası’nda bu güne kadar 15 bin genci ağırladıklarını belirten Başkan Aşgın, “Buradaki çadırlarda geleneksel Türk sanatları öğretiliyor. Buraya gelen gençler sanatsal çalışmalara katılıyor. Aynı zamanda yatılı kamp yapma imkanı sağlanıyor.” dedi.

RESSAMLARDAN

AŞGIN’A TEŞEKKÜR

ressamlar da Çorumlu Obası’ndan övgüyle söz etti. Kendilerini Çorum’da ağırlayan Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür eden ressamlar, “Belediye Başkanımız çok güzel işler yapmış. Sanata önem veren bir başkan, gençler için büyük bir şanstır.” dediler. Çorum’un sanat ve kültürel yönden gelişmiş bir şehir olduğunu ifade eden ressamlar, Çorum Belediyesi’nin sanata verdiği önemin bütün illere örnek olmasını temenni ettiler.

Etkinliğe Ahmet Türe, Ali Düzgün, Aslı Özen, Aynur Mahmudova Kaplan, Birtan Çakmakçı, Bünyamin Balamir, Elif Yılmaz, Emine Kasap Karakoç, Gafur Uzuner, Gülay Birben, Güzin Arısoy, Birsen Çeken, Mehmet Akif Orçan, Muteber Burunsuz, Hüseyin Yıldırım, Sena Sengir Aydın, Siret Uyanık, Tülay Deniz Gümüş, Yusuf Akgün, Zehra Sengir ve Ziver Kaplan katıldı.

(Haber Merkezi)