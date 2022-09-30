İlimiz Alaca İlçesi’ne bağlı Alacahöyük Köyü’nde toplantının yanısıra müze ve örenyerini gezerek Hitit tarihini de öğrenme imkanı bulan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile beraberindeki senato üyeleri daha sonra Çorum’a geldi. Burada Çorum Belediyesi tarafından Sıklık Tabiat Parkı içinde yaptırılan ve yapıldığı günden beri binlerce kişiyi ağırlayan Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi’ne gelen Ankara Üniversitesi heyeti hem dinlendi hem de ilimiz protokolü ile keyifli bir sohbet yaptı.

Çorumlu Obası’ndaki programa Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Senato üyeleri ile birlikte AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım ile birlikte Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri de katıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

