İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nce bugün ülkenin 81 ilinden 20 bin muhtar Ankara'ya davet edildi. Muhtarların kullanımına sunulacak olan Muhtar Evi’nin açılışı için Çorum'dan da 720 muhtar Ankara'daki açılış için davet aldı.

Ankara'da Akay Kavşağı’nda açılışı yapılacak olan Muhtar Evi ile 100 Muhtar Hizmet Binası’nın toplu temel atma programı için Türkiye'nin 81 ilinden toplam 20 bin muhtar Ankara'da buluşacak. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katılacak ve muhtarlara hitap edecek.

(Haber Merkezi)

