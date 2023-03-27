Uzun yıllar Çorum Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan ve en son Emlak-İstimlak Müdürü iken oğlunun öğrenim durumu nedeniyle İzmir Urla’ya yerleşen Mehmet Sakıcı, Urla Belediyesi’ndeki görevinden istifa ederek İyi Parti İzmir Birinci Bölgeden aday adayı oldu.

Aday adaylığı başvurusundan sonra Anıtkabir’e giderek Ata’nın huzuruna çıkan ve “kurmuş olduğun Türkiye Cumhuriyeti’nin, vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğuna inancımızla, milliyetçi, vatansever, İYİ PARTİ olarak senin yolunda yılmadan, yorulmadan yürümeye devam edeceğiz diyerek buradaki anı defterini imzalayan Sakıcı, daha sonra İzmir İl Teşkilatına giderek İYİ Parti rozetini taktı.

Türkiye’yi varlığa, adalete, huzura ve İYİ’ye biz kavuşturacağız. Allah’ın izni, milletimizin teveccühüyle, yetkiyi alıp; Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, Devletimize yakışan bir yönetim anlayışını; milletimizle birlikte sandıktan çıkaracağız diyen Mehmet Sakıcı, “İzmir’den aday olmam ve seçilmem halinde TBMM’de Çorum’un bir fazla milletvekili olacaktır. Bu bir dava, bu bir gönül işidir. Eğer Allah izin verir de Meclis'e girersem taraflı tarafsız herkesin milletvekili olacağım” dedi.

(Haber Merkezi)

