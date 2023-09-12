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Çorum heyeti, Rumların, Kıbrıslı Türklere karşı uyguladığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada’ya barış getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974’te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın izlerine tanık oldu. Heyete, o dönem yaşadıklarını anlatan Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Muharrem Gül gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada ziyaret için şehitlikte bulunan genç bir çiftte, Çorumlu gazilerin anılarını büyük bir ilgiyle dinledi. Gazilerin ellerini öpen gençler, hatıra fotoğrafı çektirip kahramanlıklarından dolayı gazilere teşekkür ettiler. “Bu vatan sizlere minnettar” gençler gözyaşlarını tutamadı.

Çorum heyeti, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’in ev sahipliğinde şehit mezarlarından sonra Boğaz Şehitliği Anıtı’nı da ziyaret etti. Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorumlu kahraman gazilere bir kez daha teşekkür ederek, “Belediye olarak, Kıbrıs gazilerimizin her zaman yanındayız. Vatanımıza ve milletimize verdiğiniz fedakâr hizmetlerini için tekrar teşekkür ederim. Ülkemizin birlik ve beraberliği için verdiğiniz bu önemli katkı asla unutmayacak.” dedi.