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Kastamonu/Seydiler Kaymakamlığı görevini yürütürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ve İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile Muş Vali Yardımcılığı’na atanan Çorumlu hemşerimiz Cihat Abukan ilçe halkı ile vedalaştı.

Yüzlerce kişinin toplandığı veda gününde Kaymakam Abukan yaptığı konuşmada Seydilerin her zaman yerinin farklı olduğunu gönül köprüsünün hiç yıkılmayacağını kapısının her zaman açık olduğunu söyledi.

Seydilerli vatandaşlar Kaymakam Abukan’ı uğurlarken göz yaşlarını hakim olamadı.

CİHAT ABUKAN KİMDİR?

14.11.1994 yılında Çorum'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Çorum'da tamamladı. 2013 yılında üniversite eğitimine başlamış olup, 2017 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Daha sonra 2018 yılında T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 107. Dönem Mülki İdare Amiri-Çorum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine intisap etti.

İl merkez stajını Çorum'da tamamladıktan sonra Ankara/Elmadağ ve Kütahya/Tavşanlı ilçelerinde refiklik stajını tamamladı. Daha sonra Çankırı/Orta ve Afyonkarahisar/Hocalar İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yapmış olup, Kaymakamımız evlidir. İçişleri Bakanlığı’nın 23.06.2021 tarihli ataması ile 28.06.2021 tarihinden itibaren Seydiler Kaymakam Vekili olarak görev yapan Abukan, 19.08.2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile asaleten Seydiler Kaymakamı olarak atanırken, 01.09.2021 tarihinde görevine başladı.