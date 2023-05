Programa gösterilen yoğun ilgiden ziyadesiyle memnun olduğunu belirten MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, burada yaptığı konuşmada yaklaşan seçimler öncesi Cumhur İttifakı'na; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sandıkların açılacağı son ana kadar destek sözü aldı.

Programın partilerine, Türk kadınına, ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini dileyerek katılım sağlayan kadınlara teşekkür eden Karapıçak tüm katılımcılara Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin selamını iletti.

Türk milletinde kadına verilen değerin açık ve net olduğunu vurgulayarak Yüce Peygamberimizin de (S.A.V) kadınlar için “Kadınlar size Allah'ın bir emanetidir”, “Cennet Anaların ayakları altındadır” sözleri ile kadının yaratılmışlar içerisindeki değerini belirttiğini kaydeden Karapıçak: “Kadını özne olarak kabul ettiğimiz zaman İslam dini ve Türk Milletinin ne derece uyum içerisinde olduğu bir kez daha görülecektir. Çünkü; Müslümanlıkta nasıl ki kadın kıymetli ise dünya tarihini incelediğimizde de, kadına Türkler kadar değer veren ve yücelten ikinci bir milletin olmadığını çok açık biçimde görebiliriz. Türklerde ailenin temeli kadındır ve Türk kültüründe kadın her zaman baş tacı sayılmıştır. Avrupa, Afrika ve Arabistan'daki kadınlar köle olarak satılırken, hatta Cahiliye döneminde kız çocukları diri diri toprağa gömülürken, Türk kadını her zaman hür ve özgür olmuştur. Eski Türklerde kadın, ailede söz sahibi olduğu kadar siyasi ve ekonomik ilişkilerde devlet yönetiminde de söz sahibi olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” veciz sözüyle hepimize ve herkese çok anlamlı mesaj iletmişti. Aynı şekilde kadına verilmesi gereken değeri bu şekilde özetlemişti. Çünkü kadın annedir, kadın eştir, kadın yuvadır, kadın insandır, ailenin temel direğidir. Kadın; toplumun aynası, geleceğimizin ümit ateşidir. Kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin güvencesidir.

Bunların yanında nezakettir, zarafettir, titizliktir, hoşgörünün bizzat kendisidir. Kadın elinin değdiği yerde, kadının olduğu her zeminde fedakârlık vardır, sağduyu ve sabır hâkimdir. Türk kadını kahramanlıklara imza atan, Devletin bekası, daima kalıcı olması ve ölümsüz olduğu inanç ve anlayışına emek ve güç veren iradedir. Kadınsız insanlık, kadınsız toplum, kadınsız gelecek olmaz, olamaz. Bu gerçekten hareketle kadınların hayatın her alanında aktif, eşit, etkin ve katılımcı olmaları vazgeçilmez değer ve önemdedir” diye konuştu.

“Türkiye’nin geleceği kadınlarımızın üstleneceği yapıcı role, yapacakları değerli çalışmalara, eşsiz fedakârlıklara yakından bağlıdır. Bu itibarla parti olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız, her şart altında Türk kadının hak ve hukukunu savunmayı sürdüreceğiz” diyerek dava ve siyaset mücadelelerinde kadın ve erkeği eşit gördüklerini vurgulayan Karapıcak önümüzdeki seçimlerde Çorum’da partilerinin birinci parti olacağına ve kadınların MHP’de buluşacağına inandığını sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)