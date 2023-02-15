Gülabibey Mahallesi'nde hizmet veren Bağcılar Çay Ocağı organizasyonu ile hayırseverlerin yardımıyla deprem bölgesinde kurulan aşevi depremzedelere sıcak yemek ikramında bulunmaya devam ediyor.

HİCRET CAMİNDE GÖREVLİ

Çorum merkezde bulunan Hicret Cami İmamı Nihat Uysal da, organizasyon kapsamında depremden etkilenen Antakya'ya giderek aşevinde depremzedelere hizmet veriyor. Yaşanan depremde Türkiye sınırları içinde inşa edilmiş ilk cami olduğu kabul edilen Habib-i Neccar Cami de yıkılmıştı. Yıkılan camii enkazına çıkan Çorumlu imam Nihat Uysal ezan okudu.

