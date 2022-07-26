Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın karşısına çıkan yarışmacılar, MasterChef Türkiye’de adeta ecel terleri döktü. MasterChef yemek programında yarışan Çorumlu ikizler Yunus ve Emre Karaca, jüri karşısına çıkarak yaptıkları lezzetli yemek ve benzerliklerinden dolayı ilk turlarda dikkat çekmişlerdi.

MasterChef’in geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde ise Yunus Karaca - Neco- Vural ile Muammaralı Balık köfte için yarıştı. Yunus Karaca'nın yaptığı Balık Köftesi’nden kılçık çıktığı için elendiği yarışmada Vural adlı yarışmacı bir üst tura çıkmayı başardı. Emre Karaca ise Gülşah Kaya Ağlagül ve Nilgün Atalay ile Lazanya yemeği için yarıştı. Jüri üyeleri Lazanya yemeğini en iyi yapan yarışmacı olarak gösterdiği Emre Karaca rakiplerini eleyerek, üçüncü tura geçti.

(Haber Merkezi)

