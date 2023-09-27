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Alınan bilgiye göre kaza önceki gece 01.30 sıralarında Kayseri - Malatya Karayolu Başakpınar Mahallesi yakınlarında bulunan Kanber Mevkii'nde meydana geldi.

Adıyaman’dan Ankara’ya otomobillerini tamir ettirmek için yola çıkan Çorumlu E.K yönetimindeki 19 AE 823 plakalı araç ile Sungurlu’ya bağlı Mehmetaliçiftliği Köyü’nden 24 yaşındaki Salih Bozkurt isimli gençler Kayseri’de 02 AAS 719 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yoldan çıkarken, sürücü ile birlikte içerisindeki Serkan Bozkurt hayatını kaybetti. Ayrıca otobüste bulunan 20 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 20 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serdar Bozkurt’un cenazesi Çorum’a, E.K’nin cenazesi ise defin için Ankara’ya götürüldü.