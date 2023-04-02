Üniversite Sporları Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Grekoromen Stil Türkiye Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu güreşçiler 1 birincilik, 2 üçüncülük elde ettiler.

Aynı zamanda Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi olan Hitit Üniversitesi öğrencisi Samet Yaldıran, 87 kiloda mücadele etti. Milli güreşçi, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğuna ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Yine, Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçilerinden, Yozgat Bozok Üniversitesi adına güreşen Himmet Sandıklı 60 kiloda, Tansel Can Örtücü ise 130 kiloda Türkiye üçüncüsü oldular ve bronz madalya kazandılar.



(Hüseyin AŞKIN)

