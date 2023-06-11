Mersin’de düzenlenen Okullararası Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda Çorumlu güreşçiler 3 altın, 3 bronz madalya ile Çorum’a döndüler.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Mersin’de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda güreşçinin mücadele ettiği şampiyonada Çorum’u 13 güreşçi temsil etti. Kıyasıya geçen müsabakalar sonunda Çorum Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Bedirhan Kınıklı 65 kiloda, Mimar Sinan Ortaokulu’ndan Talha Mert Özboyacı 70 kiloda, Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu’ndan Resul Yumutkan 80 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya almayı başardılar.

Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan Ertunç Aktan 85 kiloda, Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Furkan Altuntaş 85 kiloda ve Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu’nan Batuhan Özkaya ise 55 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Çorum’un güreş branşındaki mihenk taşlarından Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır Mersin’e giderek Çorumlu güreşçilere destek oldu. Şampiyona sonunda 3 altın, 3 bronz madalya alan sporcuları tek tek tebrik eden Çadır, “Güreşçilerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Okul bazında elde edilen bu başarı çok önemli. İlerleyen yıllarda Çorum’u hem ülke içinde, hem de ülke dışında başarıyla bu sporcular temsil edecektir. Antrenörlerini, beden eğitimi öğretmenlerini kutluyorum” dedi.