Sofya'da devam eden U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 97 kiloda milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçi Rıfat Eren Gıdak, yarı finalde İranlıların Asya şampiyonu Amirali Hamid Azarpıra'yı 6-4 yenerek finale yükseldi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 97 kiloda milli mayo ile Türkiye'yi temsil eden Çorumlu güreşçi Rıfat Eren Gıdak, finale yükseldi.

Aslen Çorum-Kargılı olan ve Sancaktepe Belediyespor'da başlayan güreş hayatını Ankara ASKİ Spor Kulübü'nde sürdüren Rıfat Eren Gıdak, ilk turda Ermeni güreşçi Khatchatur Khachatryan'ı 6-0 yenerek çeyrek finale yükselirken, çeyrek finalde Ukraynalı David Mchedlidze ile eşleşti. Ukraynalı rakibine de minderi dar eden Çorumlu güreşçi, müsabakayı 5-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Rıfat Eren Gıdak, yarı finalde Asya şampiyonu, İranlı güreşçi Amirali Hamid Azarpıra ile rakip oldu. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada Azarpıra'yı da 6-4 yenen Çorumlu güreşçi, finale yükseldi.

Gıdak, dün akşam gazetemizin basıma girdiği saatlerde, Amerikalı güreşçi Benjamin Allen Kueter ile altın madalya için mindere çıkmaya hazırlanıyordu.

Çorumlu güreşçi, 2021 yılı Temmuz ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda, serbest stil 92 kiloda şampiyon olmuş ve Türkiye'ye altın madalya kazandırmıştı.

(Hüseyin AŞKIN)

