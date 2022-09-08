Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü pehlivanlarından olan ve son yıllarda yerli ve ulusal yarışmalarda kazandığı madalyalarla dikkat çeken Bekir Eryücel, Eda Eryücel ile hayatını birleştirdi.

Bu yıl düzenlenen tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde Büyük Orta Boy’da şampiyonluğa ulaşan Bekir Eryücel geçtiğimiz gün Belediye Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen törenle Eda Eryücel ile evlendi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın nikahını kıydığı genç çiftin şahitlerinden biri de Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir oldu.

ÇORUM HABER, Mehmet-Sibel Eryücel çiftinin oğlu Bekir ile Ercan -Şirin Eryücel çiftinin kızları Eda’yı kutlayarak ömür boyu mutluluklar diler.



(Volkan SINAYUÇ)

