Hüsne ve Gazi Bıçak’ın oğlu, Ferdağ ve Nejla’nın kardeşi olan Haydar Bıçak’ın genç yaşta vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Merhum Haydar Bıçak için Frankfurt Alevi Kültür Merkezi Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze daha sonra Türkiye’ye gönderildi.

Haydar Bıçak’ın cenazesi bugün (21 Ocak 2023 Cumartesi günü) Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan alındıktan sonra saat 13.00’de Çorum merkez Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

