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Gülben Sabuncu Gürses, Çorum’un tanınmış kişiliklerinden, İstanbul’da yaşayan Eczacı Adnan Sabuncu’nun kızı. Kimya alanında doktora sahibi Gülben Sabuncu Gürses, kendisi gibi kimyacı olan görümcesi Mine Gürses Bozarslan ile birlikte, üst düzey yönetici olarak çalıştıkları global firmalardan ayrılıp, gelin-görümce güçbirliği ile kozmetik alanında kendi markalarını yarattılar.

Gülben-Mine ikilisinin bu başarılı girişimcilik örnekleri, Hürriyet’in 24 Temmuz 2023 günlü sayısında, Gülistan Alagöz’ün “KOBİ- İlham Veren Şirketler” sayfasında “Gelin görümceden doğal girişim” başlığıyla geniş bir haber konusu oldu.