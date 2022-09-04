Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 sene önce boşandığı eski eşi tarafından tabancayla öldürülen İnegöl Devlet Hastanesi temizlik Personeli Çorumlu Fadime Cuma (40) eski eşi tarafından silahla vuruldu. Eski eşini silahla öldüren şahıs ardından kendi kafasına sıkarak ağır yaralandı ancak o da 9 saat sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz Cuma akşamı saat 20.00 sıralarında Bursa İnegöl’e bağlı Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki dolmuş durağında meydana geldi. İnegöl Devlet Hastanesi’nde temizlik personeli olan eski eşi Çorumlu Fadime Cuma'yı (40) işe giderken gören Kahraman Çetinkaya (41), eski eşiyle tartışmaya başladı. Öfkelenen Çetinkaya, belindeki tabancayla eski eşini kafasından vurdu ardından da kendi kafasına ateş etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fadime Cuma, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Çetinkaya da tedavi altına alındı. Önce eski eşini başından vurup öldüren daha sonra da kendi kafasına sıkan Kahraman Çetinkaya da olaydan 9 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cuma ve Çetinkaya’nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

(İHA)

