Çorum merkez Güvenli köyü nüfusuna kayıtlı Cem Ağlamaz (30), geçirdiği beyin kanaması sonucu hayata veda etti. Güvenli köyünden Muttalip ve Ferdane Ağlamaz'ın oğlu, Selda Kotan'ın kardeşi, fotoğrafçı esnafından Haydar Güleç'in yeğeni Cem Ağlamaz, beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Güvenli köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

