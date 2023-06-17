HAEM Kozmetik’in kurucusu Fisun Has, HAEM Enerji sahibi, kuzeni Emre Yiğit’le dayanışma içinde sektörde güçlü bir çıkış yakalama çabası içinde olduğunu belirterek, “Peru’da yetişen ve ülke dışına sadece tozu çıkarılabilen maca bitkisinin cilt ve saç sağlığı açısından faydalarını tespit edince, 8 adet üründen oluşan seriyi oluşturduk” diyor.

Yüz yıkama jeli, arındırıcı tonik, anti aging serum, yüz bakım yağı, yüz güneş kremi, leke karşıtı krem, dökülme karşıtı şampuan ve ferahlatıcı duş jeli ile piyasada yerlerini aldıklarını anlatan Fisun Has, “Türkiye’de ve dünyada, maca extratı içeren bir dermokozmetik seri çıkaran ilk markayız” ifadesini kullanıyor.