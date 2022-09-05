Olay, Atakum ilçesi Taflan mevkisi sahilinde meydana geldi. Çorum'dan Samsun'a gittiği öğrenilen 62 yaşındaki Abdülkadir Terziöz, serinlemek için girdiği Karadeniz'de akıntıya kapıldı. Daha sonra cankurtaranlar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan vatandaş için sağlık ekibi istendi.

DERİN ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdülkadir Terziöz'e dakikalarca kalp masajı yaptı. Akabinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne hayati tehlike kaydıyla sevk edilen Abdülkadir Terziöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sivil toplum kuruluşlarında görev yaptığı hayır faaliyetlerinden de tanınan Çorumlu esnaf Abdülkadir Terziöz'ün vefatı derin üzüntüye neden oldu.

