Çorumlu esnaf Amasya'da oğlunun üniversitede kaydını yaptırdıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
OĞLUNU KAYIT YAPTIRMIŞTI
Bir dönem İskilip'te beyaz eşya üzerine esnaflık yapan daha sonra Karabük'te esnaflık yapmaya başlayan Çorumlu esnaf Atilla Tahtacı, önceki gün Amasya'da oğlunun üniversitede kaydının yaptırdıktan sonra aniden fenalaştı.
İSKİLİP'TE TOPRAĞA VERİLDİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan Tahtacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Merhumun cenazesi dün İskilip'te toprağa verildi.