40 yılı aşkın süredir Tarsus ve diğer şehirlere hizmet veren, kendi adını taşıyan bir de hastane açan Dr. Ömer Sayar’ın vefatı sevenlerini üzdü. Çoğu doktorun cesaret edemediği ameliyatları başarıyla yaparak binlerce insanı sağlığına kavuşturan ve kalp rahatsızlığı sonucu tedavi gördüğü Tarsus Amerikan Hastanesi’nde hayatını kaybeden Ortopedi ve Travmotoloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Sayar, Tarsus Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çorumlu Doktor Ömer Sayar'ın cenaze törenine ailesi ve yakınları ile birlikte Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, eski CHP Mersin Milletvekili Ali Oksal, Ticaret Borsası Başkanı Ali Seçer, bazı belediye Meclis üyeleri, Tarsus Ortadoğu Tıp Merkezi sahibi Sezgin Şahin, MAYA GÖZ Hastanesi sahiplerinden Dr. Mehmet Yunus Seven, çok sayıda iş insanı, sağlık çalışanları ve arkadaşları katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

