Kitabında liderliği siyasi ahlak, insanlık ve adalet ile başlayan, hakka ve halka hizmet etmekle devam ettiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli irade şiarıyla Türkiye’nin gelecek yüz yıllarında da adından söz ettirecek güçlü bir lider olduğunu dile getiren Paydar, “Türk siyasetinde kendiyle yarışan, sürekli çıtayı daha yukarıya çeken ve kendini aşan lider olmasıyla da ön plana çıkmıştır. Asrın geçici liderlerinden değil, asra damgasını vuran bir lider olan Erdoğan, tüm dünyaya masada ve sahada güçlü bir lider olduğunu defaatle göstererek dünyada barışın ve huzurun garantörü olmuştur. Erdoğan halkıyla barışık bir siyaset inşa ederken; etki ve kontrol, özgüven, hedefe bağlılık, milli değerlere entegre tutumu, başkalarıyla işbirliği, güçlü ilişkileri ve siyasi evreni öngörülebilme üzerine inşa ettiği stratejileriyle hem Türkiye’de hem dünyada güçlü bir siyaset ve devlet adamı profili ortaya koymuştur” görüşüne yer verdi.

BURHAN PAYDAR KİMDİR?

Üniversite öğrenimine Hitit Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü ile başlayan Paydar, sırasıyla Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Anadolu Üniversitesi Adalet bölümlerinden mezun oldu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisansını"Dijital Yargı Uygulamalarının Adil Yargılanma Hakkına Etkileri" konulu çalışmasıyla tamamladı. Atatürk Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünden mezun oldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisansını “Recep Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Liderlik Analizi” konulu çalışmasıyla tamamladı.

“İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır” felsefesini benimseyen Burhan Paydar, halen Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji, Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim bölümleriyle de öğrenim hayatına devam etmektedir.

Çalışma hayatında bir çok başarılı çalışmalara imza atan Paydar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milletvekili Danışmanı olarak görevine devam etmektedir.

(Haber Merkezi)

