Çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayçiçeği ile ilgili açıkladığı alım fiyatlarının 7 liraya kadar inmesi ve Tarım Kredi Kooperatifi'nin Ayçiçeği alımlarını dirdurması nedeniyle İnönü Caddesi kışla yanında traktörleri ile yol kapatma eylemi yaptı.

Ayçiçeği alım fiyatının 12 lira olarak açıklandığını, maaliyetlerin ise 10 liraya çıktığını belirten ve zarar ettiklerini ifade eden çok sayıda Ayçiçeği üretici, verilen 7 liralık alim fiyatı ile çiftçiyle dalga geçildiğini belirttiler.

Trakraktörlerine yükledikleri Ayçiçeğini valilik önüne dökeceklerini belirten çiftçiler Inonü Caddesi'nde polis tarafından durduruldu.

Şehir merkezine girmelerine izin verilmeyen üreticiler traktörleri ile caddeyi trafiğe kapatarak bir sure eylem yaptı.

KOOPERATİFLER ALIM YAPMADI BORSA 7 LİRA FİYAT VERDİ

Ayçiçeği, yağ durumuna göre 12 lira civarından alınmaya başlanmış ardından fiyatlar düşmeye başlamış. Karadeniz birlik ve tarım kooperatiflerinin de çeşitli gerekçeler ile alımı durduması üzerine

Ticaret borsasına ürününü getirmek zorunda gelen çifti ürününe yapılan 7-8 liralık teklif sonrası eylem kararı alarak 10 lira maliyeti olan Ayçiçeğini 7 liradan almak isteyen borsaya tepki gösterdiler.

Üreticiler aynı saatlerde Çorum'da bulunan Ticaret ve Sanayi Bakanına seslerini duyurmaya çalışarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.