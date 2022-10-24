Çorumlu Bürokratlar Derneği ilk toplantısını Metin Karaman yönetiminde yaparak görev bölümü yaptı. MYK Başkan Yardımcısı olan Karaman; “Niyet hayr, Akıbet hayr diyerek çıktığımız bu yolda 30 Haziran 2022 tarihinde Derneğimizi kurduk. Derneğimizin kuruluşu öncesi ve sonrası birçok görüşmeler ve istişareler gerçekleştirdik. Kurucu üye olarak yer aldığım Derneğimizin yapılan ilk Genel Kurulu sonrası Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek görevimize başladık, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu listelerimizi oluşturduk. Derneğimizin kamuoyuna ilan edilmesi, üyelerinin tanışması ve kaynaşması, amaçlarımızın anlatılması, faaliyetlerimiz hakkında istişareler yapılması amacıyla için ilk toplantımızı yapıyoruz” dedi.

Toplantıda söz alan Dernek üyeleri ve bürokratlar görüş önerilerini dile getirdiler. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan Vekili Hakan Yüksel, Aybü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Güngör, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu, İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tuğrul Kaynarca, TCDD Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İbrahim Çelik, İller Bankası Daire Başkanı Salim Özgenç başta olmak üzere çok sayıda Çorumlu bürokratın katılım sağladığı toplantıda Dernek yönetimi şu şekilde açıklandı:

YÖNETİM KURULU; Metin Karaman (Yönetim Kurulu Başkanı), Orhan Babuccu (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Selahattin Uzunkaya (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.), Ramazan Ilıkkan (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.), Alpaslan Çuhacı (Muhasip Üye), Salim Özgenç (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Faruk Ağaçbacak (Y. Kurulu Üyesi)

DENETİM KURULU Ömer Küçükevcilioğlu, Ömer Tök, Habil İlyas Sarıyerli ve Dursun Şen”

(Ömür SOYTEMİZ)

