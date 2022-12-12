Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık’ın da eşlik ettiği fuar gezisinde ayakkabıcı esnafı, 2023 ayakkabı ve terlik yaz modasına yönelik en yeni ve en özel kreasyonları görme fırsatı buldu.

Oda Başkanı Palabıyık, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, Gaziantep Kunduracılar Odası, Gaziantep Sayacılar Odası ve GASİD’in katkılarıyla organize edilen fuarın düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği fuarın her zaman olduğu gibi yine sektöre damgasını vurduğunu ifade eden Cumhur Palabıyık, bu tür fuarların esnafın ufkunu açtığını ve yeni trend ayakkabı ve terlikleri Çorum halkıyla buluşturma fırsatını elde ettiklerini kaydetti. (Haber Merkezi)

