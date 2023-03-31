TOGG’UN C-SUV T10X ÇIKTI

Yerli ve milli otomobil TOGG’u satın almak için 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişiden 20 bini çekilen kura sonucu belirlendi. Çorum’da yaşayan Avukat Yakup Alar da, Togg’un C-SUV T10X’in uzun menzilli otomobilini almak için yaptığı başvuruda '14937' numaralı talihli oldu.

“GURURLUYUM”

Yerli ve milli otomobil TOGG için düzenlenen çekilişteki talihlilerden birisi olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Yakup Alar, “Ülkemizde yerli ve milli bir araç üretilmesinden dolayı gururluyum. Bu tür yatımların gelişmesinde siyasi iradenin katkısının çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“HERKES BU PROJEYİ DESTEKLEMELİ”

Herkesin projeye destek vermesi gerektiğini kaydeden Alar, “Bu yatırımların siyasi irade tarafından desteklendiğini görüyoruz. Desteklenmesi gerektiğine de inanıyoruz. Millet olarak bu tür yatırımları destekliyoruz, milletimizi de destek olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

