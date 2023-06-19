Ankara Barosu Konukevi Konferans Salonu'nda Çorumlu Murat Can Deniz, ile bir grup yeni avukatın cübbe giyip ruhsatlarını almaları nedeniyle tören düzenlendi. Törende konuşan Ankara Baro Başkanı Köroğlu, avukatlığın önemine vurgu yaparak yeni meslektaşlarına başarılar diledi.

Daha sonra Çorumlu Muratcan Deniz ile çok sayıda avukat yemin edip cübbe giyerek ruhsatlarını aldılar.

Uzun bir süredir Başkentte esnaflık yapan Sırma ve Şevket Deniz, çiftinin çocukları olan genç Deniz, Ankara nüfusunun yüzde 30'unun Çorumlu olduğuna belirterek; “Müvekkillerimin büyük bir bölümünü Ankara'da ve Çorum'da ikamet eden hemşehrilerim oluşturacak. Tüm Çorumlu vatandaşlarımız bana günün her saati ulaşabilir” dedi.