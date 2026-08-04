Bursa'nın İznik ilçesinde, içinde askeri personelin de bulunduğu otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 2'si jandarma 5 kişi yaralandı.

Çorumlu Astsubay Yunus K. İznik'te otomobiliyle karşı yönden gelen araca çarptı.

Kazada Yunus K. ağır yaralanırken, eşi Mehtap K. ile 3 yaşındaki kızı E.D.K kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen anne ve kızının vefatı ilçeyi yasa boğdu.

Anne-kız bugün Beylerçelebi Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika... Çorum'da Şehitlik arkasındaki alanda yangın
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Muhabir: NURDAN AKBAŞ