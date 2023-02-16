Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ bölgelerinde Türk Eczacıları Birliği tarafından ilaç ve diğer tıbbi malzemeler için afet yönetimi yapılarak sahra hastaneleri oluşturuldu.

45. Bölge Çorum Eczacı Odası da yaptığı açıklamada Türk Eczacıları Birliği ve Bölge Eczacı Odaları koordinasyonunda deprem bölgelerinde bulunan kronik rahatsızlığı veya ilaca ihtiyacı olan vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını biran önce giderebilmek için sahra eczaneleri kurulduğunu duyurdu.

Deprem bölgesinde 15 Şubat itibariyle Kahramanmaraş’ta 8, Hatay’da 6, Gaziantep'de 2, Malatya'da 5, Adıyaman'da ise 5 adet olmak üzere toplamda 26 yerde kurulan sahra eczaneleri ile depremzedelere hizmet verildiğini duyuran Çorum Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada; “İhtiyaca göre bu sayı her gün artış gösterebilmektedir. Sahra eczanelerinde bulunan ilaçlar tamamen eczacılarımızın ilaç depoları üzerinden yapılan bağışlar ile temin edilmektedir” görüşüne yer verildi.

Buna göre Çorum Eczacı Odası’nı temsilen Grup Sorumlu Başkanı Kongre Delegesi Ecz. Süleyman Koca, Kongre Delegesi Ecz. Mustafa Göbelek, Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Volkan Tokatlı ve Odanın Serbest Eczane sahibi eczacılarından Ecz. Ömer Karaibrahimoğlu, Ecz. Barış Türkçü, Ecz. Bekir Karabıdak, Ecz. Soner Kızıltepe, Ecz. Selim Odabaş, Ecz. Ali İskender Türkmen, Ecz. Engin Taş, Ecz. Gökhan Ünaldı, Ecz. Oğuzhan Gemici, Ecz. İsmail Çağlı ile Nevzat Ecza Deposu Çorum Şube Müdürü Çağlar Yılmaz’ın

14 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş'a hareket ettiği, Türk Eczacıları Birliği tarafından Kahramamaraş bölgesinde Afşin'de 4 eczacı, Elbistan'da 3 eczacı, Kahramanmaraş merkezde 6 ve Pazarcıkta ise 1 eczacı olmak üzere görev yerlerine gittiğini dile getiren Çorum Eczacı Odası yaptığı yazılı açıklamada: “Tüm Kahramanmaraş deprem bölgesinin ilaç sevkiyatı ve eleman destek yönetiminde Çorum Eczacı Odası üyesi Ecz. Süleyman KOCA başkanlığında yapılmaktadır. Değerli meslektaşlarımız afet bölgesinde zor şartlar altında bulunan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, acılarını dindirmek için ilaç ve eczacılık hizmetini verirken, bizim elimiz, kolumuz, dilimiz, gözümüz olacaklardır. Bu hizmet daha ileriki günlerde diğer Odamız üyeleri tarafından da devam edecektir. Afet bölgelerine eczacılarımız tamamen gönüllü olarak gitmektedirler. Eczacılık mesleğimizin yemininin içeriğinde de en zor şartlarda bile halkımızın yanında olmak, sağlık hizmetini vermek birinci önceliğimizdir. İnanıyorum ki, tüm ülkemiz, devletimiz, vatandaşlarımız, kurumlarımız birlik ve beraberlik içersinde bu deprem acısının üstesinden geleceğiz. Deprem sırasında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” görüşüne yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

