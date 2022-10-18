Çepni Mahallesi Millet Bahçesi karşısında bulunan Çoruminia Parkı nam ve hesabına tadilat yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede ilk olarak katılımcı firmanın belge ve teklifi incelendi.

Çoruminia içinde yaklaşık Bin 655 metrekarelik alanda tamir ve tadilat işlerini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 245 bin TL olan iş için Emre Şahin 215 bin TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın sonucun resmi yazıyla firmaya bildirileceğini açıkladı.



(Volkan SINAYUÇ)

