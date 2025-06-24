Yurt dışından Türkiye’ye 2024 yılında 314 bin 588 kişi göç ederken, Çorum’a da Bin 377 kişi göç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2024 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 kişi oldu.

Göç eden nüfusun yüzde 54,5'ini erkekler, yüzde 45,5'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 103 bin 732'sini Türk vatandaşları, 210 bin 856'sını ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,6 azalarak 424 bin 345 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,7'sini erkekler, yüzde 44,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 151 bin 140'ını Türk vatandaşları, 273 bin 205'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'ye 2024 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 14,7 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,1 ile 25-29 ve yüzde 10,3 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 14,4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,2 ile 20-24 ve yüzde 12,1 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Türkiye'ye 2024 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 32,8 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,5 ile Antalya, yüzde 7,4 ile Ankara, yüzde 5,5 ile Mersin ve yüzde 3,7 ile İzmir takip etti. Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 34 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,5 ile Ankara, yüzde 7,8 ile Antalya, yüzde 3,3 ile İzmir ve Mersin izledi.

Türkiye'ye 2024 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 9,9 ile Azerbaycan vatandaşları aldı. Azerbaycan'ı yüzde 9,8 ile Türkmenistan, yüzde 7,6 ile Özbekistan, yüzde 7,5 ile Rusya Federasyonu ve yüzde 5,9 ile İran vatandaşları izledi. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 17,4 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı yüzde 13,1 ile Afganistan, yüzde 10,2 ile Rusya Federasyonu, yüzde 5,9 ile İran ve yüzde 5,8 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

ÇORUM NÜFUSU

1.941 KİŞİ AZALDI

Aynı dönemde yurtdışından Samsun’a 3 bin 790 kişi göç ederken, Tokat’a Bin 257, Amasya’ya ise 517 kişi göç etti. Çorum’a gelen kişilerin 798’i erkek, 579’u ise kadın olarak belirlendi. 2024 yılında Çorum’dan giden 3 bin 318 kişinin ise 1801’i erkek, 1517’si ise kadın oldu. Bir başka deyişle Çorum’un nüfusu da 2024 yılında 1 941 kişi azalmış oldu. Çorum’da yaşayan 521 bin 335 kişinin 516 bin 539’unu Türk vatandaşları oluştururken, 4 bin 796 kişinin ise yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi