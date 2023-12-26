Mersin Divan Otel'de gerçekleştirilen görkemli törende konuşan AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2022 yılında Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yüzde 4,8 artışla 21 milyar 205 milyon dolar ihracata imza attığını ve ülke geneli ihracata yüzde 9,4 oranında destek verdiğini söyledi.

Sektör olarak orta vadede 40 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini belirten Tekin, katma değerli üretim, tasarım üstünlüğü ve dijitalleşmenin önemine değinerek, “Markalaşma, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm destekleri kritik önem taşıyor” dedi.

Konuşmalardan sonra, Akdeniz’in ihracattaki gururu olan hazır giyim firmalarına ödülleri verildi. Çorum’da üretim yapan Yıltex Tekstil’in Sahibi Murat Boynueğri de, Bronz kategorisinde üçüncülük ödülünü alarak Çorum’un yüzünü ağarttı.