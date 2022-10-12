Müftülük Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Abdulmuttalip Tatlılıoğlu'nun umre ibadeti öncesi maddi ve manevi hazırlık sunumunun ardından seminer tamamlandı. Grup din görevlisi ve bayan irşat görevlisi ile de tanışan umre yolcularının çantaları verildikten sonra hayırlı yolculuk temennisinde bulunuldu.

UĞURLANDILAR

Öte yandan İl Müftülüğü Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile umreye gidecek vatandaşlar için uğurlama programı düzenledi. Çorum’dan umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara yola çıkacak umre yolcuları için İl Müftülüğünce Çorum Belediyesi Şehirlerarası Terminali’nde uğurlama programı düzenlendi. Grup din görevlisinin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Müftülük Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Abdulmuttalip Tatlılıoğlu’nun yolculuklarının kazasız, ibadetlerinin hatasız olması için yaptığı duanın ardından tamamlandı.

Servisli 24 günlük turda umre yapacak 25 kişilik grup, Din Görevlisi Halit Aydoğmuş ve İl Vaizi Necla Yılmaz öncülüğünde kutsal topraklara doğru yola çıktı. Gece 03.00’da otogarda gerçekleşen uğurlama merasimine Çorum İl Müftülüğü Hac ve Umre Bürosu görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



(Haber Merkezi)

