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Çorum Belediye Meclisi’nin kararıyla kardeş şehir ilan edilen ve Filistin’in Kalkilya şehriyle protokol imzalanmıştı. Geçtiğimiz yıl Kalkilya’da düzenlenen törenden sonra Kalkilya Belediye Başkanı Faysal Shraim başkanlığındaki heyet Çorum’a iadeyi ziyarete bulundu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ev sahipliğinde Çorum’da bir dizi ziyaret ve temasta bulunan heyet bugün de İnsani Değer Platformu üyesi sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi.



“FİLİSTİN VE KUDÜS’ÜN YANINDAYIZ”

Belediye Konferans salonunda gerçekleştirilen Kardeşli Buluşması toplantısında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Filistin ve Kudüs’ün haklı davasında her zamanda yanında olacaklarının mesajını verdi. Kardeş şehir protokolü imzalamak üzere gittikleri Kalkilya’daki izlenimlerini aktaran Başkan Aşgın “Kardeş şehir protokolü imzalamak için Kalkilya’ya gittiğimizde kendi evimizde hissettik. Kalkilya bölgesinde bir haftaya yakın kaldık. Orada kardeşlerimizin yaşadığı zorlukları bizzat gördük. Kalkilya, Dünyanın en büyük açık hava hapishane hüviyetinde. O bereketli toprakların bir kısmı duvarın bir yanında diğer kısmı duvarın diğer anında. Bizi en çok etkileyen unsur kardeşlerimizin zafere olan inancı oldu. Bir gün mutlaka Kudüs özgür olacak. Buradan kahraman Filistin halkına selam olsun.” dedi.

Kalkilya heyetini Çorum’da ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, Kudüs meselesinde tek başımıza kalsak da her zaman Kudüs ve Filistin’in haklı davasında yanlarında olma devam edeceğiz. Çorum Belediyesi olarak bu inancımızla destek olabilmişsek ne mutlu bize.” şeklinde konuştu.

“ÇORUM’UN ÇALIŞKAN BİR BELEDİYE BAŞKANI VAR”

Kalkilya Belediye Başkanı Faysal Shraim de Çorum’dan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan övgüyle söz etti. Shraim, “Çok şehir ziyaret ettim ancak Çorum gibi misafirperver bir yer görmedim. Çorum’un çalışkan bir belediye başkanı var. Fedakârca ve özveriliyle çalışan bir belediye başkanı olduğu için çok şanlısınız.” dedi.

Kalkilya Belediye Başkanı Faysal Shraim, Filistin’de yaşanan baskı ve zulümleri de anlattı. Shraim “Belediye başkanlığına seçildiğim dönemden bu güne kadar hapishanede yatan esirlerle ilgileniyordum. Bu benim en kutsal davam oldu. Esirleri savunduğumuz zaman Kudüs’ün savunmuş oluyoruz. İsrail işgaline karşı birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor.” dedi.



“KUDÜS YENİDEN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAK”

Türkiye’nin Filistin’in yanında duran tek ülke olduğunu belirten Kalkilya Belediye Başkanı Faysal Shraim “Türkiye bizim açımızdan çok önemli. Türkiye bizi savunan tek ülkedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarız” dedi. Shraim, Türkiye ile her zaman dayanışma halinde İsrail zulmünü sona erdireceklerini ve Kudüs’ün yeniden özgürlüğüne kavuşacağını söyledi.

“KUDÜS DAVASINA GÖNÜL VERDİK”

Hayrat Vakfı Çorum İl Temsilcisi ve İnsani Değerler Platformu Dönem Sözcüsü Raif Korkmaz da, Filistin için destek mesajları verdi. Korkmaz “Filistin davasını başta cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz kalbimizde yaşıyoruz. Filistin davası ve Kudüs davasına gönül verdik. Filistin özgürlüğüne kavuşmadıkça biz de burada kendimizi esir kabul ediyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından, Kalkilya heyeti İnsani Değerler Platformu üyelerinin sorularına cevap verdi.