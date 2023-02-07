Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık koordinesinde toplanan ayakkabılar, içinde bulunduğumuz şu soğuk günlerde bölge halkının ayaklarını sıcak tutacak.

Ayakkabı yardımında emeği geçen tüm oda üyesi esnafına teşekkür eden Cumhur Palabıyık, “Gün birlik günüdür. Gün depremzede vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirme günüdür” dedi.

Ayrıca hayırsever tüm Çorumluları depremzedelere sahip çıkmaya çağrıda bulunan Palabıyık, “Yüce Rabbimiz, ülkemize ve milletimize böyle acılar yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dilerim” şeklinde konuştu.