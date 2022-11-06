Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve Ürdün'den gelen 24 takımın 100 sporcuyla katıldığı yarışmalarda Çorumlu milli sporcu ve antrenör Burhan Kaya’nın atı Kayrabey,120 Kilometrelik etabı 7 saat 40 dakikada tamamlayarak Ürdünlü binicisi Sattam Abu Jnaip ile şampiyon oldu.

Bu başarı, Ürdün’de büyük coşku yaratırken, binici Sattam Abu Jnaip de havalimanında konvoyla karşılandı ve kutlamalar yapıldı.

ARAPLAR’DAN KAYA’YA TEŞEKKÜR

Çorumlu milli sporcu Burhan Kaya, geçen yıl Romanya’da düzenlenen 100 kilometre Balkan Şampiyonasında Türkiye tarihinin ilk Balkan takım şampiyonluğunu kazanarak ülkenin göğsünü kabartmıştı.

Burhan Kaya’nın yetiştirdiği atlar Kayrabey ve Fiona için Araplar Çorum’a gelerek satın almak istediklerini bildirdiler. Çanakkale’de gerçekleşen yarışmada Kayrabey’i kiralayıp şampiyonluğa ulaşan Araplar, daha sonra satınalma talebinde bulundular. Yarışma sonunda şampiyonluğun gelmesi üzerine Ürdünlüler, hem binicisine ve özellikle de Çorumlu Burhan Kaya’ya teşekkürlerini ilettiler.

ÜRDÜNLÜLER HAYRAN KALDI

Arap Atı yetiştiriciliğinde dünyada ilk sıralarda bulunan Ürdünlülerin Kayrabey’e talip olmaları binicilik dünyasında ilgiyle karşılandı. Kaya, satış gerçekleştiğinde, bu Türkiye tarihinin ilk Arap atı ihracatı olacak ve Araplara satılan ilk Arap yarış atı olarak tarihe geçecek.

ALINTERİNİ ÇORUM’DA DÖKTÜ

Yıllardır atlı dayanıklılık(endurans) yarışmalarında kazandığı kupalarla ön plana çıkan Burhan Kaya yarışlara büyük bir motivasyonla hazırlanıyor. Kaya, antrenmanlarını ve yarış hazırlıklarını Çorum’da gerçekleştirirken,Türk ata sporunu daha da ileriye taşımak için özverili bir şekilde gece-gündüz, Ay Yıldızlı Bayrağımızı gittiği ülkelerde dalgalandırmaya çalışıyor.

(Haber Merkezi)

