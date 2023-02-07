Belediye tüm imkânlarıyla depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, depremin yaşandığı ilk andan itibaren Çorum Belediyesi’nin tüm birimleriyle teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Başkan Aşgın “Kahramanmaraş Afşin’e görevlendirilen Vali Mustafa Çiftçi’nin oradaki durumun vahametini ilettikçe bizden talep edilen ne varsa gece boyunca sevkiyatlarımıza devam ettik. Son olarak ekmek temininde ciddi problemlerin olduğu iletildi, bizde Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası olarak bir inisiyatif alıyoruz ve günlük kapasitemizin tamamını kullanarak Afşin’e 2 araçla günlük sabah ve akşam ulaştırılmak üzere 60 bin Roll ekmeğimizi gönderiyoruz” diye konuştu.

Halk Ekmek Fabrikası’nda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Aşgın, “Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için yardıma koşuyoruz. İnşallah bir an önce bu yaralar sarılır. Devletimiz çok büyük, milletimiz çok müşfik ve bu dayanışma ruhuyla, birliktelik ve kardeşliğimizle bütün problemlerin üstesinden geleceğiz inşallah. Destek ve yardımlarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın, Adıyaman’a koordinatör olarak görevlendirilen Çorum Milletvekili Ceylan’ın talebi üzerine de bölgeye 500 adet battaniye göndereceklerini de sözlerine ekledi.

EKMEK KALMADI

Öte yandan önceki gün öğlen saatlerinde yaşanan ve ilimizde de 6,1 şiddetinde hissedilen ikinci depremin ardından Çorum merkezde vatandaşlar panikle tüm fırın ve marketlerdeki ekmekleri tüketti. Önceki gün öğle saatlerinde yaşanan deprem paniği ile birlikte vatandaşlar, köylere ve bağ evlerine giderken, fırın, bakkal ve büfelerde ekmeğin tamamen bitmesine yol açtı. Fırınların ekmek üretimi yetersiz kalırken, bazı fırınlarda ise uzun kuyruklar oluştu. Çorum’da üretilen ekmeğin tamamen bitmesi, şaşkınlığa neden oldu.

Ayrıca bazı akaryakıt istasyonlarında ve banka ATM’leri önünde kuyruk oluştuğu gözlendi.

(Volkan SINAYUÇ)

