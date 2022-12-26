Programa, İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Fatih Kaya ve Adnan Zeki Bıyık, kafilenin din görevlileri, Müftülük Hac-Umre bürosu personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde geçtiğimiz gece yarısı düzenlenen ve Çorum halkının yoğun ilgi gösterdiği uğurlama programı, Kur'an-ı kerim tilavetiyle başladı. Program, İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül'ün vatandaşlara kutsal beldeler hakkında verdiği bilgiler ve umre yolcularına yaptığı uyarılar sonrası yaptığı duanın ardından tamamlandı.



(Volkan SINAYUÇ)

