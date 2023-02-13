Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılına ilişkin “İç Göç İstatistikleri” bültenini yayımladı.

Buna göre, ülkede 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı seyir izleyerek 2021 yılında yüzde 3,28 oldu. Bu çerçevede Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 52,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

EN ÇOK GÖÇÜ İSTANBUL ALDI

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımında, İstanbul 385 bin 328 kişi ile en çok göç alan il olarak tespit edildi. İstanbul'u sırasıyla 197 bin 702 kişi ile Ankara ve 131 bin 394 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 750 kişi ile Ardahan, 7 bin 54 kişi ile Tunceli ve 7 bin 474 kişi ile Kilis oldu.

En çok göç alan iller İstanbul, Ankara ve İzmir'in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. 408 bin 165 kişi ile İstanbul, en çok göç veren il olurken, bu ili 165 bin 604 kişi ile Ankara ve 109 bin 470 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 382 kişi ile Bayburt, 6 bin 445 kişi ile Ardahan ve 6 bin 517 kişi ile Tunceli olarak belirlendi.

ÇORUM 18 BİN 29 KİŞİ GÖÇ ALDI

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden ilk kez göç etme nedeni bilgisi üretilirken bu kapsamda Çorum’a göç eden 18 bin 29 kişiden Bin 439’u iş değişikliği ve tayin nedeni ile, 962’si iş bulmak, 4 bin 720’si eğitim, 884’ü medeni durumu ve ailevi nedenlerden, 2 bin 732’si daha iyi yaşam koşulları, 3 bin 364’ü aile bireylerine bağlı nedenlerden, Bin 261’i ailenin yanına dönme, 117’si sağlık, 515’i ev alınması, 140’ı emeklilik, 320’si diğer ve Bin 575’i ise bilinmeyen nedenlerden dolayı ilimize geldiği açıklandı.

ÇORUM’DAN 22 BİN 11 KİŞİ GÖÇ ETTİ

Buna göre 2021 yılında Çorum’dan 22 bin 11 kişi göç etti. Göç etme nedenine göre 2 bin 23 kişi iş değişikliği ve tayin nedeni ile, Bin 924 kişi iş bulmak, 6 bin 343 kişi eğitim, Bin 203 kişi medeni durumu ve ailevi nedenler, 2 bin 923 kişi daha iyi yaşam koşulları, 3 bin 920 kişi aile bireylerine bağlı nedenlerden, 267 kişi ailenin yanına dönme, 246 kişi sağlık, 650 kişi ev alınması, 68 kişi emeklilik, 395 kişi diğer ve 2 bin 49 kişi ise bilinmeyen nedenlerden dolayı ilimizden göç etti.

(Volkan SINAYUÇ)

